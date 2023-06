Mientras que Max Verstappen se llevaba la victoria con mucha autoridad, Checo Pérez volvió a sufrir en la zona media. Aunque esta vez sí pudo remontar algunas posiciones. Es lo que ocurrió en el Gran Premio de España. Escenario similar a Mónaco justo siete días antes. El mexicano se está desinflando.

La diferencia con su compañero de equipo en el mundial de pilotos es ya de 53 puntos. Lo que significa más de dos carreras. Una distancia importante que pone muy en bandeja a Max su tercer mundial de Fórmula 1 consecutivo.

Y es curioso que en Red Bull estén contentos con esta diferencia. Christian Horner cree que será beneficioso para Checo, al que la presión le había pasado factura en los últimos tiempos. Una opinión que también compartía Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

Estas fueron las palabras de Horner una vez terminada la carrera en Montmeló: "Si miras a los puntos ahora, hay una gran diferencia entre ellos, pero eso le quita presión porque no tiene nada que perder, puede estar relajado y respirar, solo conducir como hizo en Azerbaiyán o en otras carreras esta temporada".

"Max está en el pico de su rendimiento, y para Checo debe ser duro mentalmente, pero como he dicho, esa separación de puntos hace que se quite la presión, es libre para pilotar", ha expresado Horner.

Sobre lo ocurrido en Barcelona, cree que no llegar al podio, donde se afianzaron los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, fue por la salida: "No tuvo una gran salida, lo contrario a George Russell, y creo que ahí estuvo la diferencia. Sin embargo, se recuperó más fuerte, aunque no fueron las vueltas suficientes para el podio".

El sábado, claro, fue terrible para él: "Estaba a la caza de ese podio al final de la carrera, perdió un poco en la primera vuelta, pero se recuperó después fue muy fuerte. Estaba fuera de posición, y si se hubiera clasificado en otro lugar, hoy habría sido diferente, creo que él puede sacar cosas positivas de su remontada".

Parece que Red Bull se siente más cómodo con Verstappen liderando la tabla y con Pérez a una distancia considerable. Eso le quita presión, dicen. Y también evita que el equipo se vea en una situación comprometida con sus dos pilotos.