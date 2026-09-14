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"Tiene que revisar..."

Duro 'palo' de un campeón del mundo a Sainz por Madring: "Hay que criticarle"

Nico Rosberg está convencido de que Carlos Sainz, como embajador del circuito, debería haber hecho más para evitar que la trazada permitiera más adelantamientos.

Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de España Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de EspañaGetty

El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha provocado bastantes críticas con respecto a lo que la carrera se refiere. Muchos atizan a la organización de 'Madring' por el hecho de que fuera muy complicado adelantar en el circuito.

Solo hubo cuatro pasadas a lo largo de toda la prueba. Algo que no le gustó nada a Nico Rosberg. El campeón del mundo en 2017 ha sido especialmente crítico con la celebración de la carrera y no ha dudado en culpar a Carlos Sainz de ello.

"Carlos Sainz era el embajador, así que tenemos que criticar a Carlos Sainz. Tienen que revisar el diseño del circuito para el año que viene y crear un buen punto de adelantamiento. Lo necesitamos en este circuito porque, sencillamente, es demasiado difícil adelantar", asegura Rosberg en 'Sky Sports'.

El alemán puso un ejemplo: "Fue bastante impactante. Piastri con Colapinto, por ejemplo. Piastri llevaba neumáticos nuevos y no pudo adelantarle. Y era muchísimo más rápido. Simplemente, es extremadamente difícil adelantar".

"Cuando tienes todo el circuito diseñado, deberías acudir a ellos y hacerles las preguntas. Pero no creo que hiciera falta necesariamente un piloto para decirlo a estas alturas, ¿no? Todos llegamos aquí, todos miramos el circuito y dijimos: 'Va a ser muy difícil adelantar aquí", concluye Nico.

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