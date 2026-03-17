El consejo de sabio de Fernando Alonso a la joya española de la Fórmula E: "Todo lo que aprendas..."

El bicampeón de la Fórmula 1 habló con Pepe Martí y le aconsejó aprender "de la electrónica", debido a los numerosos cambios que está experimentando la FIA en las competiciones.

Fernando Alonso es una de las mayores leyendas del automovilismo. Sus dos mundiales de Fórmula 1 en 2005 y 2006, su victoria en las 24 Horas de Le Mans, su Mundial de Resistencia (WEC) y otros títulos han agrandado su legado, inspirando a promesas que se están haciendo un nombre.

Una de esas jóvenes promesas que está despuntando ahora mismo es Pepe Martí. El piloto catalán de Fórmula E ha debutado este año en la categoría, después de pasar por la Fórmula 2 y 3, y pese a un comienzo complicado, ya está puntuando.

Martí forma parte de los muchos pilotos que están representados por A14 Management, la agencia de representación de Fernando Alonso. Es por ello que el talento de Sabadell ha recibido diversos consejos por parte del bicampeón de la F1, y que en una entrevista para 'DAZN' no ha dudado en sacar a la luz uno de ellos.

"Estuvimos hablando de las diferentes opciones, y lo que me dijo al final es: 'Sigues teniendo veinte años, eres joven. Todo lo que aprendas de la electrónica, que al final la Fórmula 1 se está yendo a lo eléctrico, lo podrás usar más adelante'", revela Pepe.

Al final, no hay mejor consejo que uno que proviene de una persona experimentada como es Alonso, quien ya encarrila veinte años al frente de un monoplaza. El consejo del veterano piloto servirá de ayuda a Martí, quien espera que le sea útil "en el futuro".

"Llegar al campeonato con los ojos abiertos, con una mentalidad más abierta a aprender diferentes cosas. Al final, el campeonato no tiene nada que ver con la Fórmula 2, ni con la 3 ni con la 4, con ninguna. Todo eso espero que sean experiencias que me vayan a ayudar en el futuro", concluye Martí.