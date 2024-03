Aunque Fernando Alonso esté haciendo magia con el Aston Martin, parece que la Fórmula 1 no lo valora. Es el quinto coche y el asturiano no sólo ha puntuado en las dos carreras que ya se han corrido, también fue quinto en Arabia Saudí dejando por detrás a los dos Mercedes y al McLaren de Lando Norris.

Pero parece que no es suficiente. Los expertos de la F1, en su ranking de cada carrera, le colocan séptimo con una nota de 7,8. Por delante tiene pilotos como Nico Hulkenberg, Checo Pérez o el jovencísimo Ollie Bearman, que alcanza una nota de 9.

Como casi siempre, Max Verstappen es quien lidera esta peculiar clasificación: primero con una puntuación de 9,6. Que no haya recibido el 10 es realmente extraño ya que no hizo absolutamente nada mal durante todo el fin de semana de Yeda.

Briatore 'atiza' a Hamilton: "No se esfuerza mucho si el coche no es competitivo"

The @aramco Power Rankings for Saudi Arabia have dropped!

Bearman's impressive debut with Ferrari has earned him second place in the table! 💪#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/U3K0aID8c8