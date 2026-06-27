Alonso pone fecha al fin del suplicio de Aston Martin: "Las mejoras llegarán en..."

El piloto asturiano desvela los plazos para el gran salto competitivo del equipo y exige un cambio radical: "Si nos dan una o dos décimas, no es suficiente".

El calvario de Fernando Alonso y Aston Martin en el Red Bull Ring ha tenido una lectura muy clara por parte del jefe de filas de la escudería británica. Lejos de lamerse las heridas tras un fin de semana gris y lleno de sufrimiento en Austria, el asturiano ha decidido coger el toro por los cuernos y poner, por fin, fecha de caducidad al bache que atraviesa el equipo.

Alonso sabe que la situación actual del monoplaza es insostenible si quieren pelear con los de arriba, pero ha mandado un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, de rumbo fijo. El suplicio tiene los días contados, y el plan de rescate de los de Silverstone ya está programado en el calendario.

El bicampeón del mundo no quiere paños calientes ni piezas que solo sirvan para maquillar el resultado. Alonso busca un salto de gigante que cambie por completo el comportamiento del coche, y ha desvelado que la fábrica ya trabaja a contrarreloj con la vista puesta en los Grandes Premios previos y posteriores al parón estival:

"Las mejoras llegarán para Hungría o Zandvoort. Si nos dan una o dos décimas, no es suficiente. Si nos dan tres segundos, es mejor. Trabajas con una base mejor. Hay que esperar a que ese paquete sea realmente importante y que encontremos la dirección", añadió.

Con esta contundente declaración de intenciones, Alonso deja claro que prefiere aguantar el chaparrón durante las próximas citas a cambio de recibir un paquete evolutivo de los que marcan la diferencia en la Fórmula 1 moderna. Aston Martin ya sabe cuándo llegará el momento de dar el zarpazo. Ahora solo queda cruzar el desierto antes de volver a saborear los puestos de privilegio.