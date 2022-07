Hacía cuatro años que Roberto Merhi no se subía a un monoplaza, desde que hiciera podio en Abu Dabi en 2018. A pesar de ello, el piloto español, que volvía a la Fórmula 2 pilotando para Campos Racing, mostró que tiene calidad de sobra y, a pesar de los años de ausencia, Merhi fue capaz de acabar en el podio en su regreso a pesar de la polémica.

El español realizó una remontada espectacular saliendo 21º. Fue en la penúltima vuelta cuando Merhi adelantaba a Jehan Darubala para ponerse en segundo lugar, donde acabaría la carrera ya que su rival al frente, Richard Verschoor, estaba a casi 11 segundos a falta de una vuelta.

Merhi takes back P2, loses it, and then in a miracle - finishes P3! 😅#AustrianGP #F2 @robertomerhi pic.twitter.com/oNOfqXjYyd