Al igual que con Rafa Nadal, comienzan a faltar adjetivos para calificar la temporada de Fernando Alonso. En clara línea ascendente tras un arranque de año con múltiples y continuados problemas de fiabilidad, el asturiano lleva cinco carreras consecutivas puntuando y se está consagrando como el líder de la zona media, sobre todo tras su heroica clasificación bajo la lluvia en Canadá.

En Silverstone terminó quinto con claras opciones de subir al podio, lo que ya fue el indicativo claro de que, con un coche competitivo, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 es capaz de todo.

Así lo ven las voces autorizadas del 'Gran Circo'. "Fernando es... es como, no sé, como una lapa. No te va a dejar, se adhiere con todas sus fuerzas a este deporte. Y está cumpliendo, se está divirtiendo", ha señalado el excampeón del mundo de F1 Damon Hill en declaraciones a 'Sky'.

Según él, de estar en Ferrari o Red Bull, Alonso sería claro candidato a ganar la corona: "Probablemente, tiene todo lo que necesita, pero si le das un coche para ganar el campeonato, creo que lo ganaría, incluso con 41 años. Pero, ¿dónde va a conseguir uno así? Y si no consigue un coche ganador, hay un número limitado de años en los que puedes luchar hasta que deja de ser divertido".

Paralelamente, también en declaraciones a 'Sky', el expiloto Karun Chandhok también se ha rendido ante Fernando: "Creo que no puedes deshacerte de Fernando. Está rindiendo muy bien ahora mismo, ¿por qué ibas a hacerlo? Serías un idiota si te deshicieras de él".

"Quiero decir, mira las dos últimas carreras, los ha destrozado absolutamente, ¿no? Sí, vale, va a cumplir 41 años, pero es que tiene la energía de un joven de 21 años. Es muy, muy impresionante", ha añadido.

¿Opción Piastri en Alpine? Chandhok cree que sería un claro error: "Así que, por desgracia para Oscar, no veo la razón por la que Alpine querría deshacerse de Fernando ahora mismo. Si fuera el jefe del equipo Alpine, entre esos dos pilotos no sería Fernando el que estaría bajo presión".

"No he visto que su entusiasmo disminuya en absoluto. Es increíble. Creo que la cuestión es que, teniendo disponible a Oscar Piastri, ¿echaríais a Fernando Alonso por alguien que no ha corrido nunca en F1? Yo no lo haría. De todos modos, lo veremos", zanjó al respecto Hill.