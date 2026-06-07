Incansable Alonso: la proeza de Fernando para conseguir el mejor resultado de la temporada en Mónaco

El asturiano, en medio de una carrera caótica, supo mantener el tipo y competir en unas circunstancias muy complicadas. Rozó meterse en los puntos.

Fernando Alonso ha conseguido firmar el mejor resultado en un gran premio este 2026. Todo en un fin de semana en el que el asturiano mostraba cero ilusión con respecto al rendimiento del Aston Martin.

No hay que olvidar que Fernando terminó la clasificación marcando el segundo peor tiempo solo por detrás de su compañero de equipo Lance Stroll. De hecho, durante la jornada del sábado el de Aston Martin llegó a reconocer que era incluso "molesto" hablar de la situación del equipo.

Sin embargo, en las peores condiciones, Alonso ha vuelto a brillar. El bicampeón ha firmado una gran salida ganando cuatro posiciones. Tras ese gran inicio, fue poco a poco asentándose en un ritmo de carrera que le permitió terminar undécimo en una carrera marcada por los abandonos y las sanciones.

Fernando, que ha tenido problemas para acabar las carreras este año, ha visto la bandera de cuadros en la más complicada de terminar. Ni Max Verstappen, ni Lando Norris, ni Charles Leclerc han podido finalizar el Gran Premio de Mónaco. Una carrera que, de momento, es la mejor de Alonso esta temporada.