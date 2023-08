Fabio Quartararo, un campeón de MotoGP que se está viendo condenado a las últimas posiciones de la parrilla. De ahí su cachondeo con Marc Márquez, otro campeón que está viviendo una situación similar en la competición.

Pero Fabio ya no se corta y ha ido directamente contra Yamaha, su escudería. En declaraciones a 'Motorsport' ha sido más duro que nunca: "En el test de Misano quiero tener pruebas. Tienen un mes. Yamaha lleva tres años prometiéndome cosas en un documento PDF de diez páginas, de las que luego no se cumplen nueve y media".

"Este año no quise ver ese PDF. No quiero ver cosas escritas, lo que quiero ver es la moto de Misano, porque esa será, al 95%, la que correrá en 2024. Allí se verá si Yamaha realmente me quiere para el futuro", dice el piloto francés.

Y amenaza incluso con buscar una salida. No habrá una segunda oportunidad para el equipo: "Yamaha es la prioridad porque es la marca que me trajo a MotoGP. Confío en Yamaha y le di una oportunidad, pero no habrá una segunda".

"Ahora me siento mucho más libre. Tengo en casa a la gente que se ocupa de la parte jurídica y de la parte económica. Yo sé lo que quiero, no quiero marear. Eso será muy importante con vistas a ver lo que Yamaha hace para el año que viene", ha sentenciado un Quartararo al que nunca se le había visto tan enfadado.