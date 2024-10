Con el interrogante perenne sobre 'Checo' Pérez y los asientos libres que había en Audi, RB y Williams, mucho se habló de Sebastian Vettel durante el pasado verano.

Sobre la posibilidad de que el tetracampeón regrese a la parrilla le han preguntado a Helmut Marko, asesor de Red Bull, durante una entrevista en 'Motorsport Total'.

El austriaco, lejos de dar alas a la posibilidad, le ha cerrado completamente las puertas al alemán.

Según Marko, ya hay mejor materia prima: "Ha estado fuera del deporte demasiado tiempo y ahora hay muchos jóvenes muy rápidos".

De hecho, el asesor cree que Vettel no debe estar muy atraído por la idea de volver ya que lleva meses desaparecido.

"No he tenido contacto con él desde hace tiempo. Está en una zona sin teléfonos móviles, donde no van los aviones, algún lado en el norte de Europa. No he escuchado mucho de él en los últimos tres meses", ha zanjado.