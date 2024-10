Está claro que George Russell está en el radar de Red Bull. Porque primero fue Christian Horner y ahora ha sido Helmut Marko el que ha hablado del joven piloto de Mercedes. ¿Piensan en él de cara al futuro? El asesor y jefazo de la marca no ha querido dar muchas pistas.

En 'Motorsport Total', Marko ha hablado de George: "George Russell es tan rápido como Hamilton, sino es más rápido que él ya, pero es un piloto de Mercedes".

"Creo que por ahora nos vamos a centrar en nuestros jóvenes pilotos, a ver qué pueden hacer. Mira a Colapinto, un piloto con poca experiencia y no demasiado exitoso en categorías inferiores. También debo decir que no ha corrido con los mejores equipos, pero en Fórmula 1 ha hecho un trabajo increíble", dice.

Prefiere apostar por los jóvenes. Lo ha hecho con Liam Lawson por delante de Daniel Ricciardo. Y no piensa en la vuelta de Sebastian Vettel a la Fórmula 1.

"Ha estado fuera del deporte demasiado tiempo y ahora hay muchos jóvenes muy rápidos. No he tenido contacto con él desde hace tiempo. Está en una zona sin teléfonos móviles, donde no van los aviones, algún lado en el norte de Europa. No he escuchado mucho de él en los últimos tres meses", cierra el asesor de Red Bull.