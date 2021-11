Sí, con las nuevas imágenes onboard en la mano (con las que no contó durante la disputa del Gran Premio de Brasil) la FIA podría sancionar a Max Verstappen por echar fuera de la trazada a Lewis Hamilton en Interlagos cuando ambos llegaban en paralelo a la curva 4 y el neerlandés alargó su frenada para impedir que el heptacampeón le adelantase por el exterior.

Así lo contempla el Código Deportivo de Fórmula 1, que establece que se permite reabrir un caso "si se descubre un nuevo elemento significativo y relevante que no estaba disponible para las partes que buscan la revisión en el momento de la decisión en cuestión".

Este elemento serían las cámaras onboard tanto de los monoplazas de Verstappen y Hamilton, pero hay un matiz que puede ser determinante: las peticiones de revisión tienen que estar basadas en un documento oficial como una sanción o una investigación.

El problema radica en que Dirección de Carrera no creyó oportuno abrir una investigación tras el incidente, por lo que la acción del neerlandés solo quedó anotada. Ahí Mercedes puede tener un escollo tras su reclamación este martes a través de un comunicado.

"El equipo Mercedes-AMG Petronas F1 confirma que ha solicitado hoy el derecho de revisión bajo el artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional, en relación al incidente en la curva 4 entre el coche 33 y el coche 44 en la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil 2021, en base a una nueva prueba que no estaba disponible para los comisarios en el momento de su decisión", reza la nota publicada por la escudería germana.

¿Sanción de cinco segundos?

En el caso de que la FIA decidiese castigar la acción de Verstappen, 'Mad Max' podría enfrentarse a una penalización de cinco segundo, por lo que con la clasificación del GP de Brasil en la mano, Valtteri Bottas le superaría y el neerlandés sería tercero.

Esto le conllevaría la pérdida de tres puntos, por lo que la distancia con Hamilton se reduciría hasta las 11 unidades, una diferencia que puede ser clave a falta de tres carreras para que termine la temporada de Fórmula 1 (Catar, Arabia Saudí y Abu Dabi).

Max vs Lewis ⚔️

Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv