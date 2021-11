Michael Masi, director de carrera, reconoció que no había visto todas las imágenes. Las imágenes de la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil. Ahora la F1 las ha hecho públicas... y demuestran que debería haber sanción para el neerlandés.

Casi 48 horas después de la carrera, las redes sociales de la competición han mostrado cómo fue el enfrentamiento entre ambos desde todos los ángulos. Unas imágenes muy esclarecedoras, que seguro han encendido todavía más al box de Red Bull.

Porque demuestran que Verstappen echó de la pista a su rival, cambiando el trazado para que Hamilton no le adelantara y se hiciera con la primera posición.

Esta defensa, que debía haber sido considerada ilegal, no le sirvió de nada al neerlandés porque el siete veces campeón del mundo acabó pasándole y haciéndose con la victoria.

Y con ese triunfo, la clasificación se vuelve a estrechar. Restan tres carreras y son sólo 15 puntos de diferencia para el de Red Bull. Todo se decidirá en el último momento.

Max vs Lewis ⚔️

Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv