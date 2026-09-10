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Superaría a Valentino Rossi

"No me hace gracia que Márquez gane el Mundial": en Italia se quitan la careta con Marc

El expiloto Loris Reggiani suma que se tendrá que "tragar" su "rabia" ya que "no hay nada que hacer" para evitar la décima corona de Marc.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

A pesar de estar a 19 puntos de Jorge Martín, Marc Márquez es para muchos el gran favorito para ganar el presente Mundial de MotoGP.

De conseguirlo sumaría 10 coronas y superaría a Valentino Rossi, lo que en Italia escuece tal y como destilan las palabras de Loris Reggiani.

"No me hace gracia que Márquez gane el Mundial también este año. Tengo que decir que, por desgracia, tendré que tragarme mi rabia porque me temo que acabará así", ha señalado el expiloto en 'ZamTube'.

El compatriota de Rossi "sueña" con que Bezzecchi pueda evitarlo: "A la luz de estas últimas carreras, me parece que no hay nada que hacer. La esperanza es lo último que se pierde. De todos modos, sigo esperando que Bezzecchi se recupere, vuelva a ser el que era a principios de año y nos haga soñar al menos hasta el final del campeonato".

Sin embargo, Reggiani no tiene excesiva confianza ni en Martín ni en Bezzecchi porque, según él, carecen de la fortaleza mental que sí tiene Marc.

"Junto con Valentino Rossi, -Márquez- es uno de los pilotos con más fuerza mental que he visto nunca en la pista. Los otros dos no lo son. Los otros dos son buenos a nivel técnico, tienen buen manejo y mucho talento. Pero lo que hace falta para ganar los mundiales es la mente es la fortaleza mental. Es decir, no cometer errores en el momento equivocado y, en cualquier caso, no desanimarse demasiado cuando las cosas no salen bien. Márquez ha demostrado este año que sabe conformarse con un séptimo puesto, algo que quizá los otros dos aún no tienen", ha zanjado.

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