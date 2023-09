Si bien es cierto que el Gran Premio de Italia ha dejado claro que nadie puede acercarse a los hombres de Red Bull, también ha quedado claro que Ferrari ha dado un gran paso adelante en cuanto al rendimiento de su monoplaza. Tanto que incluso Carlos Sainz ha podido liderar la carrera durante más de catorce vueltas.

Sin embargo, pese a que finalmente los de Maranello se consolidaron como el segundo equipo en tierras italianas, estuvieron cerca de llevarse un cero en el casillero por los riesgos asumidos por Charles Leclerc en las últimas vueltas tratando de adelantar a su compañero de equipo.

No obstante, la realidad es que desde el muro no huno ningún tipo de indicación para que no se atacaran más allá de un solitario "no riesgos" que le dijo su ingeniero a Charles. Aun así, Leclerc a punto estuvo de llevarse puesto a Sainz en la primera curva tras bloquear y pasarse de frenada.

Ya después de la carrera, en unas declaraciones recogidas por 'Racing News 365', Leclerc ha dejado claro que ha sido, para él, una de las carreras que más ha disfrutado en lo que va del año, ya que todo ha estado “en el límite”.

"Probablemente sea la carrera más agradable de la temporada, al menos dentro del casco. Estoy seguro de que desde el muro y desde la grada no han disfrutado tanto como Carlos y yo", asegura el monegasco.

"Esto es exactamente lo que debería ser el espectáculo de las carreras. En el pasado con Max he tenido peleas similares, con Checo hoy también estaba al límite y con Carlos estaba en el límite de si estaba atacando o defendiendo. Eso lo hizo muy agradable dentro del coche", añade.

Asimismo, Charles asegura que desde Maranello deberían de estar satisfechos con la carrera que ambos han realizado: "Al final, tenemos los máximos resultados que podríamos haber hecho para el equipo".