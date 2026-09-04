La genial 'broma' de Checo Pérez sobre la continuidad de Alonso: "Me retiraré yo y él..."

El mexicano no duda a la hora de hablar sobre la fortaleza de Fernando en la élite del automovilismo. Llega incluso a bromear que el asturiano seguirá pilotando cuando tenga 50 años.

Fernando Alonso es la gran figura de la Fórmula 1 en cuanto a veteranía y experiencia. El asturiano es el piloto más longevo de la parrilla acumulando a sus espaldas más de veinte años pilotando en la máxima categoría del automovilismo.

Lo verdaderamente llamativo es el aguante que tiene Fernando en un deporte tremendamente demandante a nível físico como el la Fórmula 1. El único que le sigue de cerca es Lewis Hamilton que a sus 40 años sigue también compitiendo al máximo nivel.

Pilotos del calibre de Max Verstappen ya han dicho que no se ven pilotando hasta la edad de Fernando. Otro corredor que asegura lo mismo es Checo Pérez que incluso llega a decir entre risas que puede que hasta se retire él antes que el propio Alonso.

"Puede seguir hasta los 50", le aseguraba un periodista a Checo sobre Fernando. El de Cadillac respondía entre risas: "Seguro, me iré yo luego Franco (Colapinto) y Fernando seguirá seguro".

Al margen de estos divertidos comentarios, lo cierto es que Alonso aún no ha expresado su decisión con respecto a su continuidad en la Fórmula 1. Las próxima semanas serán cruciales para que el bicampeón decidad si competirá en 2027.

Honda parece tener la llave de su renovación por Aston Martin. Ciertas garantías de que el motor será competitivo podría ser el hecho definitivo que evitaría que Fernando pusiera fin a una trayectoria absolutamente memorable. En el caso contrario, la Fórmula 1 podría estar ante las últimas carreras de Alonso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido