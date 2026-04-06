Se estrenó con Ferrari
El podio más duro de Lewis Hamilton: "Nunca había tenido que trabajar tanto..."
El inglés logró su primer podio con Ferrari en el Gran Premio de China: "Nunca había tenido que trabajar tan duro...".
Lewis Hamilton se ha reencontrado en su segunda temporada en Ferrari. Lo pasó muy mal el año pasado, incluso llegando a decir que el equipo debería sustituirle por otro piloto, pero ahora está disfrutando de nuevo. En el Gran Premio de China logró su primer podio en una carrera vestido de rojo.
Y ahora ha reconocido que ha tenido que trabajar muchísimo para conseguir este resultado. "Nunca había tenido que trabajar tan duro solo para conseguir un podio...", dice en palabras que publica 'SoyMotor'.
"Llevaba tanto tiempo intentando subir a ese podio... Nunca había tenido que trabajar tan duro solo para conseguir un podio. Así que me sentí muy, muy agradecido y me pareció como si fuera el primero, aunque he tenido la suerte de haber conseguido bastantes. Me pareció aún más especial estar vestido de rojo, pero también estar allí arriba con Bono, y Kimi Antonelli con su primera victoria y George Russell, así que diría que fue muy nostálgico", dice el siete veces campeón del mundo.
El trabajo en Maranello
Lewis ha reconocido que el desarrollo en Maranello está funcionando a la perfección: "Estamos viendo cómo avanza el desarrollo. Estuve en la fábrica la semana pasada y es el momento en el que puedes visitar los distintos departamentos, reunirte con la gente y decir: 'Oye, ¿en qué os estáis centrando aquí? Estas son las áreas en las que realmente tengo dificultades con el coche, ¿podéis dedicar más recursos a esto? Es justo lo que necesitamos".
"El año pasado no pudimos hacer eso porque no tenía sentido ir y celebrar esas reuniones para el coche en el que estábamos. Pero, al menos, hemos podido planificarlas para este año", detalla el piloto inglés.
Ferrari es la única alternativa a los Mercedes. Con el permiso de McLaren, que parece que se está recuperando sobre todo con Oscar Piastri.