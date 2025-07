Piastri saca a Verstappen de la lucha por el mundial: "Esto es cosa de McLaren"

Si alguien puede conseguirlo es Max Verstappen, pero es verdad que la distancia con el líder del mundial de la Fórmula 1 sigue ampliándose. Oscar Piastri tiene 266 puntos y Max, 185. Por lo que el australiano ha dicho en el Gran Premio de Hungría que la lucha se queda en McLaren.

"Tenemos el mejor coche y creo que sí, es cosa de nosotros dos", ha dicho refiriéndose a Lando Norris.

"Supongo que va a ser así. Los últimos fines de semana estaba la cosa entre Lando y yo y espero que los competidores planten batalla, aunque si viene de Max, Ferrari o Mercedes, no lo sabemos. No me preocupa demasiado, sólo tenemos que competir y aumentar la diferencia", explica el líder del mundial.

De largo este McLaren es el mejor coche de la parrilla. Y no pueden desperdiciar esta oportunidad. "Lando y yo tenemos el mejor coche y el mismo para los dos y espero que sea una cosa entre los dos", se extiende un Piastri que tiene 16 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo.

Ganador en Bélgica, Piastri quiere mantener esa racha: "Tengo bastante confianza en mí mismo de poder ser campeón".

"No todos los fines de semana han sido perfectos, pero no he tenido muchos malos. Me siento orgulloso del ritmo que he mostrado y creo que puedo mantenerlo hasta el final, aunque no será fácil", sentencia Piastri.