Fernando Alonso se ha sincerado, a través de 'BBC Sport', acerca de los momentos más 'oscuros' que ha vivido en su trayectoria profesional en el mundo de la Fórmula 1.

Una carrera que ha estado repleta de momentos polémicos, siendo uno de ellos el que sucedió en el famoso Gran Premio de Hungría de 2007 mientras el asturiano pilotaba para McLaren, junto a un jovencísimo Lewis Hamilton.

En aquella ocasión, en la sesión de clasificación, debía de ser Fernando Alonso el encargado de partir con cierta ventaja para hacer la pole. Sin embargo, Hamilton, consciente de la importancia de salir primero en el trazado húngaro, hizo caso omiso al equipo y buscó la pole para él mismo.

Una decisión que derivó en la polémica reacción de Alonso. Y es que el piloto asturiano permaneció parado unos segundos de más en el pit-stop antes de hacer su último intento, dejando así al británico sin posibilidad de hacer un tiempo.

De todo ello ha hablado Fernando, que no recuerda con muy buenos ojos aquella época y asegura que nadie escuchó "la verdad ni los hechos" de lo que sucedió en aquel famoso Gran Premio.

"Las cosas de las que se ha hablado y se han publicado en algunos episodios, seguramente podrían dar lugar a algunos malentendidos. Como en 2007, en Hungría. Nadie escuchó mi versión, ni la verdad, ni los hechos", confiesa el asturiano.

"Dije que nunca detengo a nadie. Simplemente me dieron neumáticos viejos cuando estaba clasificando. Ahí está la transcripción de radio, la decisión de los comisarios… está escrito que me pusieron una penalización por un artículo que no existía. Simplemente pusieron la sanción, pero aclararon que no era por ningún artículo. Y cosas como éstas", añade.

Asimismo, Fernando asegura que McLaren protestó contra él: "Fue mi equipo protestando contra mí mismo, que es la primera vez en la historia del deporte. Entonces, cuando pones todo este tipo de cosas y no ves los hechos, obviamente es difícil aclarar algunos malentendidos".