Fernando Alonso es el piloto más experimentado y veterano de la parrilla y, como tal, es el que más historia tiene de todos. Sin embargo, a pesar de ello, el nivel que está mostrando el ovetense es envidiable y se ha convertido en uno de los hombres de la temporada.

Precisamente por ello, Alonso ha concedido recientemente una entrevista a 'BBC Sport' en la que se ha sincerado acerca de los momentos más polémicos de su carrera, asegurando que él siempre ha estado "en el lado malo".

Asimismo, el español califica a la Fórmula 1 como "un gran show, tanto dentro como fuera de la pista": "Tienes que jugar a ser un personaje, tienen que vender la historia y siempre hay buenos y malos".

"La gente en general, los medios o quien sea, siempre me han puesto en el lado malo, como si estuviera haciendo algo mal o lo que sea", confiesa el bicampeón del mundo con Renault.

Algo que Fernando ya confesó anteriormente en la serie de la Fórmula 1, donde ya aseguró él se encontraba "en el lado oscuro" de la historia de la Fórmula 1.

No obstante, el ovetense asegura que no tiene ningún tipo de problema por ello: "Me siento bien, no me importa. Lo más importante es que la gente te sigue queriendo y siguen interesados en cuantos años te quedan de contrato porque quieren verte conducir en el futuro".