Fernando Alonso, de la mano de Aston Martin, ha firmado una primera mitad de campeonato muy buena. Tanto es así que, gracias a los seis podios obtenidos y al su buen ritmo de carrera, el ovetense se marcha de vacaciones tercero en el Mundial de Pilotos.

No obstante, el milagrosopasoadelante del equipo británico de un año para otro ha quedado algo empañado por el rendimiento del coche en las últimas carreras, donde han finalizado lejos de las primeras posiciones.

Precisamente Lewis Hamilton ha comentado la extraña situación de los de LawrenceStroll a través de unas declaraciones recogidas por 'RacingNews365', donde se muestra bastante cauto con los británicos.

"No se qué pasó con Aston Martin y cómo dieron un paso atrás", afirma. No obstante, el heptacampeón no se olvida de sus rivales más directos: "Estoy seguro de que McLaren va a ser fuerte en la segunda fase, Ferrari y nosotros estamos todos muy, muy cerca".

"Dependiendo de la pista, estoy seguro de que habrá algún movimiento de posiciones para todos nosotros. Espero que podamos competir un poco mejor y avanzar", concluye el de Mercedes.

Es una incógnita lo que sucederá a partir del GP de los Países Bajos. Sin embargo, lo que está claro es que Zandvoort marcará un antes y un después en el devenir de la temporada, porque los equipos ya habrán presentado gran parte de la artillería que tienen guardada.