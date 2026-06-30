Carlos Sainz se desespera de cara al GP de Gran Bretaña: "El rendimiento que tenemos es pobre"

El piloto español confía en cerrar una mala época de problemas y carreras sin puntuar en Silverstone, a pesar de que su coche no se encuentra en condiciones para competir contra el resto.

Carlos Sainz ha vuelto a vivir un calvario en la Fórmula 1. El piloto español se vio obligado a abandonar el GP de Austria debido a complicaciones con el sistema eléctrico del coche, el cual se apagó. De esta forma, no pudo cruzar la línea de meta y se mostró desmoralizado tras la carrera.

"Hoy por lo menos estaba teniendo una buena carrera y estaba peleando contra coches que no esperaba pelear, los Audi, el Alpine y los Haas. Y nada, he tenido un problema eléctrico y el coche se ha apagado. Fue de repente. Se apagó y ya está", explicó Sainz a 'ESPN' sobre el repentino motivo de su abandono.

Sin embargo, el mal trago sufrido en el Red Bull Ring ya forma parte del pasado para el madrileño, y ahora su objetivo es Silverstone. Este domingo 5 de julio, Sainz estará presente en el GP de Gran Bretaña, una carrera que desde Williams afrontan con cierta positividad y algo de desesperación.

"¿Positivo con lo que llegará en Silverstone? No nos engañemos, positivo dentro de lo que es el rendimiento que tenemos ahora, que es muy pobre. Espero que este sea el último fin de semana de los malos, que hemos tenido de todo, porque al final no hay fiabilidad, ni ritmo, ni coche para puntos", señaló el madrileño, deseando evitar inconvenientes en Reino Unido.

Por último, Sainz ha destacado su carácter esperanzador frente a "todo lo negativo que está siendo este inicio de temporada". "Hay que esperar a ver si en Silverstone mejora la cosa. Hoy soy un poco más positivo. Pero hace falta cambiar cosas y mejorar", concluyó el piloto español.

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