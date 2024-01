Álex Palou afronta una nueva temporada de IndyCar tras proclamarse bicampeón el pasado año con un dominio aplastante. El catalán consiguió un total de cinco victorias y se hizo con el título una cita antes del final del campeonato, algo histórico en la categoría americana.

El piloto ha señalado en el habitual 'Media Day' que se puede volver a conseguir el título: "Sí, sí, se puede. Obviamente lo hemos hecho una vez, así que podemos hacerlo dos veces. Pero va a ser difícil. Siempre es difícil repetir una temporada tan especial y mágica como la que tuvimos".

En la batalla por el campeonato, volverá a estar Scott Dixon, compañero este año de Palou: "Sé que tendrá las mismas herramientas que yo. Y él siempre está ahí, incluso en los peores días. Así que será duro. Creo que tuvo algo de suerte la temporada pasada, pero siempre es una amenaza".

Además, este 2024 será el primer año de Palou como padre. El de Sant Antoni de Vilamajor ha querido desmentir la falsa creencia de que vaya a cambiar su estilo de pilotaje tras su nueva condición familiar: "Como piloto, no creo que vaya a cambiar mucho".

"Tendré que cuidarme y trabajar aún más, porque ahora no se trata solo de mí. Tengo que ganar por mí y por ella, también por mi mujer. Espero que me empuje hacia delante como lo hizo tener tres hijos a Scott Dixon" señalaba Palou en rueda de prensa sobre su reciente paternidad.

Por otro lado, Álex Palou ha vuelto a hablar sobre lo ocurrido en los últimos meses tras su no fichaje por McLaren y el deseo fallido de llegar a la Fórmula 1: "Sé donde quiero estar, pero no sé dónde estaré… Quiero estar aquí, con Ganassi. Intenté algo, no salió bien. Vamos a intentar conseguir muchos campeonatos y luchar por ellos, y por la Indy500".

Respecto a esto último, Palou ha señalado a las 500 Millas de Indianápolis como uno de sus principales objetivos para este 2024: "Es el principal objetivo, aparte de defender el título. No creo que debamos cambiar muchas cosas. Creo que tenemos que volver a la posición de tener un buen coche, de saber leer un poco la carrera y estar entre las cuatro o cinco primeras posiciones hasta el final".

"El problema es que en los dos últimos años hemos tenido problemas y nos hemos tenido que ir al fondo de la parrilla. Pero bueno, es una carrera que es así, que no depende solo de uno mismo. Y no pasa nada", concluyó.