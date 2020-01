Helmut Marko, consejero de Red Bull, apoya a Max Verstappen frente a Carlos Sainz, a quien dejaron escapar para apostar por el neerlandés.

Ambos pilotos compartieron equipo en Toro Rosso durante casi tres años hasta que en 2016 tuvieron que elegir a uno de ellos para subir al equipo principal. "Sainz estuvo cómodo con Max Verstappen, y después tuvimos que elegir a cuál de los dos promocionar", afirma Marko en una entrevista para 'MotorSport'.

"Carlos es rápido, de lo contrario no le habríamos firmado, pero no es Verstappen", asegura el consejero de Red Bull a pesar de que en 2019 apostaron por Pierre Gasly, quien por el mal comienzo de temporada fue relegado a Toro Rosso a mitad de temporada; en vez de por Sainz, a quien liberaron para que se fuera a McLaren y donde ha logrado un sexto puesto en la clasificación.

A pesar de ello, en Red Bull no se arrepienten: "Tenemos una buena relación, pero en ese momento había un Verstappen allí, y hay una diferencia entre los dos". Una de las razones para que no subieran a Sainz en 2019 pudo ser que no tenía una muy buena relación con Verstappen y había un claro favoritismo por el nerlandeés, lo que pudo poner la balanza del lado de Gasly y no del español.