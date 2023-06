Max Verstappen logró el triunfoen Canadá.Sí, lo logró. Logró igualar a Ayrton Senna. Logró hacerlo con su victoria número 41. Sí, pero a punto estuvo de no conseguirlo. No por él, ni por un fallo de conducción. No por un problema del Red Bull. Estuvo a punto de no poder llevarlo a cabo por... un pájaro.

Sí, por un animal. Al igual que el atropello de una ardilla en Le Mans que dejó a Toyota sin triunfo, el RB19 de Max Verstappen se llevó por delante a un pájaro en el Gilles Villeneuve.

Tal fue la historia que en Red Bull reconocen que estaban bastante preocupados.

"El momento más importante fue cuando Max golpeó a un pájaro y se coló en el conducto del freno derecho", dijo Christian Horner en 'RacingNews365.com'.

"Aún estaba en el coche al terminar"

Y eso bien pudo ser un enorme problema, sabiendo que en Canadá los frenos sufren y no precisamente poco. Debió ser, además, un pájaro persistente..

"Estaba en el coche todavía cuando acabé la carrera... pero no se veía bien", afirma Max Verstappen.

Por suerte para él, pudo certificar la victoria tras las 70 vueltas de Canadá, pero bien podría haber sido motivo de abandono en caso de que el pájaro hubiera causado daños en su monoplaza.

Y ahí estaba, y está, un Fernando Alonso que acabó atan solo 9 segundosdel Red Bull de Verstappen en una carrera normal. Sin lluvia, sin incidentes... Sin nada, es la distancia que separó al RB19 del AMR23.