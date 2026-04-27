El padre de Verstappen, involucrado en un espeluznante accidente en el Rally de Valonia

Jos Verstappen y su copiloto se encuentran a salvo después de perder el control de su coche, impactar contra un árbol y acabar volcado.

Los Verstappen no suelen ser protagonistas de accidentes en el automovilismo. Por parte de Max, apenas ha sufrido incidentes de gravedad en la Fórmula 1, más allá de sus choques en el GP de Mónaco 2015 o Australia 2026. Sin embargo, su padre ha vivido un percance de gravedad.

Jos Verstappen, padre del tetracampeón del mundo, es un célebre piloto, tanto de F1 como de los rallys. En los circuitos es conocido por su afán de la velocidad y su habilidad para pilotar todo tipo de coches, pero este fin de semana ha sufrido un accidente en el Rally de Valonia en Bélgica.

Durante una curva poco pronunciada, el piloto neerlandés se encontraba apurando al máximo la dirección del vehículo, cuando perdió el control del coche y acabó saliéndose de la pista y volcando tras chocarse contra un árbol.

En las imágenes publicadas por los aficionados del rally, se puede apreciar el duro impacto del vehículo y su posterior vuelco, que provocó que las piezas, incluyendo alguna rueda, saliesen despedidas por el trazado.

A pesar del grave siniestro que sufrió el padre de Verstappen, Jos pudo salir por su cuenta del coche junto a su copiloto Jasper Vermeulen, y ambos se encuentran a salvo y sin daño alguno más allá del shock del impacto.