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Sanciones por delito penal

Alarma en la F1: investigan a los pilotos por presunto impago de impuestos en Italia

Los pilotos deberán presentar sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025 debido a que la legislación les obliga a pagar los impuestos sobre los ingresos obtenidos en Italia.

Parrilla Fórmula 1 2026Parrilla Fórmula 1 2026REDES F1

La Fórmula 1 vuelve a estar en el punto de mira. Dejando atrás la polémica reciente sobre el nuevo reglamento, según han informado varios medios italianos, los pilotos de la parrilla están siendo investigados por presunto impago de impuestos en Italia.

Tal y como han publicado 'Il resto del Carlino' y 'La Gazzetta dello Sport', las autoridades italianas habrían abierto una investigación a los pilotos y sus equipos para comprobar si realizaron un pago correcto de los impuestos generados durante las carreras celebradas en los circuitos de Monza, Imola y Mugello.

Debido a la legislación itálica, aquellos deportistas que ejerzan una actividad o estén involucrados en algún evento deportivo en Italia están obligados a pagar los impuestos sobre los ingresos obtenidos. A raíz de la exigencia de un abogado italiano, se ha comenzado a investigar de forma corriente a todos los atletas, incluyendo a los pilotos de F1.

Pese a que por el momento no se les había comunicado nada a los pilotos, la agencia tributaria italiana ('Agenzia delle Entrate') ya estaría en contacto con ellos mediante carta, requiriendo que presenten sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025.

Una vez se presenten las respectivas declaraciones de cada piloto, la Hacienda italiana sancionará a aquellos que hayan superado la cantidad impagada de 50.000 euros con multas, debido a que infringen un delito penal.

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