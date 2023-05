Nyck de Vries, piloto de AlphaTauri, ha reconocido en 'Racing News 365' que entiende los rumores de su posible salida de la Fórmula 1 debido a su mal rendimiento estos primeros meses de competición.

“Creo que personalmente he hecho muchos errores, lo admito abiertamente. El ritmo ha sido muy bueno en algunos momentos, lo que me da fuerza y confianza, pero no he sido capaz de ejecutarlo ni de poner todo junto. La velocidad está ahí", dice.

El piloto neerlandés no ha conseguido puntuar hasta ahora y su mejor resultado en una carrera ha sido decimocuarto en el GP de Arabia Saudí. Además, actualmente ocupa la última posición de la clasificación general del Mundial.

De Vries se ganó su asiento en AlphaTauri después de ser campeón de la Fórmula E y terminar noveno en su primera carrera en la F1 -sustituyó a Alex Albon la pasada temporada en Williams-.

No obstante, los malos resultados de esta temporada han llevado a Helmut Marko, asesor de Red Bull, a insinuar que se estaría planteando un nuevo reemplazo para el neerlandés.

“No es un shock para mí, es normal, es esta industria, siempre ha sido así en Red Bull y en Fórmula 1. Creo que no hay diferencia con el comienzo de la temporada, siempre tienes que rendir, entregar resultados y ha sido así durante toda mi carrera", explicó De Vries sobre los rumores de su posible marcha.

Sumado a esto, su equipo ha bajado el rendimiento respecto a la temporada pasada. AlphaTauri es penúltimo en el mundial de constructores, con tan sólo dos puntos, y no parece dar con la tecla para conseguir sacar un coche medianamente competitivo.