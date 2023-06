El inicio de temporada de Sergio Pérez con Red Bull no ha sido nada fácil. A pesar de comenzar el campeonato disputando de tú a tú las carreras a Max Verstappen, quedando incluso por delante en algunas de ellas, las cosas se han ido complicando de manera evidente carrera tras carreras.

Tanto es así que Fernando Alonso se ha colocado a tan solo 9 puntos del mexicano en el Mundial de Constructores y podría pasarle en este Gran Premio de Austria.

Por ello, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha reiterado en varias ocasiones que Pérez no tiene asegurado su asiento indefinidamente.

Por si fuera poco, en los tres últimos grandes premios, 'Checo' no ha podido clasificarse para la Q3, finalizando en todas ellas fuera del podio. Por el contrario, Verstappen no solo se subió, si no que ganó todas ellas.

Ante esta situación, Marko ya dejó claros los objetivos de Pérez para este fin de semana en 'Servus TV': "En Austria, tiene que volver a organizar su clasificación, no puede cometer ningún error"

Asimismo, el asesor de Red Bull ha sido bastante directo con el mexicano a través de 'ORF': "La meta inicial (de Pérez) era de dos o tres años, eso sería más de lo que planeó de todos modos, solo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor".

Además, Helmut ha aprovechado para aclarar los rumores sobre Daniel Ricciardo y poner los pies en el suelo a 'Checo': "Se han sacado muchas cosas de contexto. Daniel podría estar liderando en algunas pruebas, pero eso tiene poco que ver con lo deportivo".

"Pérez tuvo algunas carreras muy buenas, pero también otras muy malas. Tiene que dar un paso adelante y dar el mejor rendimiento que pueda, no soñar con títulos mundiales", sentenció el austriaco.