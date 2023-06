Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos, no solo de la parrilla actual, sino que también de la historia de la Fórmula 1. Los resultados y el rendimiento que ha demostrado durante toda su trayectoria hablan por sí solos y, aunque tiene menos mundiales de los que merece, su rendimiento es difícilmente mejorable.

Mucha gente asegura que Fernando Alonso no tiene más Títulos de Campeón del Mundo por mala suerte, otros que no los tiene por tomar malas decisiones y otros, aunque en menor medida, aseguran que no los tiene por 'pesetero'.

El caso más reciente es el de Eddie Jordan, expiloto y fundador de su propio equipo, quien cargó duramente contra el asturiano asegurando que, de no haber buscado la mejor compensación económica, tendría "seis u ocho Mundiales".

Si bien es cierto que Alonso siempre ha sido uno de los pilotos más cotizados de las últimas décadas, el asturiano siempre ha primado ir a un proyecto deportivamente rentable que le permita dar el máximo nivel.

Ahora, tal y como ha recogido la web "Car and Driver', el salario de Fernando Alonso en Aston Martin ha salido a la luz y, con ello, la retratada hacia todos los que le tachaban de 'pesetero'.

Normalmente, el salario de un piloto del 'Gran Circo' es difícil de descifrar y es muy complicado saber a ciencia cierta la cifra concreta. Sin embargo, las estimaciones siempre salen a la luz, y la lista de 'Forbes' no iba a ser menos.

¿Cuánto cobra Fernando Alonso actualmente?

Cuando se oficializó la marcha de Fernando Alonso de Alpine con destino Aston Martin, mucha gente automáticamente aseguró que ese cambio había sido fruto del dinero, y no de algo deportivo.

No obstante, nada más lejos de la realidad. El salario de Fernando Alonso se ha visto reducido en la marca británica. Concretamente, el español cobra alrededor de 18.600.000 euros. Una cifra que, aunque desorbitada, es menor que lo que cobraba en Alpine.

Asimismo, las altas cifras en el contrato del ovetense se deben a su gran experiencia en la competición, así como a los resultados que, pese a sus casi 42 años, son difícilmentemejorables.

Los ingresos externos

Otro motivo que apunta a que Fernando Alonso no busca únicamente tener el mejor contrato, es que todo piloto obtiene también grandes ingresos cuando se baja del monoplaza.

En 2017, Fernando fundó su conocida marca de ropa llamada 'Kimoa'. Pese que ahora cuenta con únicamente el 25% de las acciones, son un ingreso importante de capital. Esto, sumado a su propio museo y circuito de karts, sus colaboraciones con las marcas o sus acciones empresariales, hacen que los ingresos de Fernando Alonso dependan, en gran cantidad, de lo que sucede fuera de las pistas.