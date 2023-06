Fernando Alonso es el hombre del momento. El piloto asturiano ha conseguido llegar al podio en seis de las ocho carreras disputadas y se consolida ya en tercera posición en el Mundial de Pilotos. Además, en el GP de Austria, de optimizarse las mejoras, podría asaltar la segunda posición.

Por ello, la cuenta oficial de la Fórmula 1 ha publicado recientemente un TikTok que compara la situación que vive actualmente Fernando Alonso en Aston Martin con la mala situación que vivió en Alpine. Un vídeo que se ha hecho viral en pocas horas y que está dando mucho de que hablar.

El TikTok muestra imágenes de la frustración del piloto asturiano en sus múltiples abandonos con la escudería francesa, haciendo hincapié en las caras de impotencia del ovetense.

En contraposición, la felicidad de Aston Martin. La segunda mitad del vídeo muestra imágenes de felicidad, de los podios y del buen ambiente que vive Fernando desde que cambió el azul por el verde.

¿El guiño que nos devuelve a 2005?

Sin embargo, el TikTok no se queda ahí. Más allá de las imágenes que se muestran, la música también transmite mucho. Algo que, en esta ocasión, no iba a ser menos.

Este vídeo incluye una canción denominada 'Look at me' que se ha hecho viral en esta red social en el último mes. No obstante, lo interesante es que, coincidiendo con la felicidad de Fernando Alonso en el podio, se escucha una parte de la canción que dice 'toma, toma, toma'.

Algo que coincide, casualmente, con la celebración de Fernando Alonso en el año 2005 cuando logró su primer campeonato del mundo. Cuando, nada más bajar del coche, exclamó con efusividad "¡Toma, toma, toma!"