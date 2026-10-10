Nuevo desastre de Russell en Singapur y Mercedes estalla: "Que vean los teletubbies"

El británico trompeó cuando estaba en primera posición y volvió a perder una oportunidad de recortale puntos a Antonelli en la clasificación. El título parece ya misión imposible.

George Russell no levanta cabeza. El británico ha vuelto a ser víctima de un error en carrera que le vuelve a dejar sin puntos mientras su rival por el Mundial, Kimi Antonelli, aumenta la ventaja en la pelea por alzarse con la corona de la Fórmula 1.

Russell, cuando lideraba la 'sprint', ha cometido un fallo que le ha obligado a trompear lo que ha provocado un accidente y su posterior abandono. Un nuevo varapalo que se suma al del fin de semana pasado en Sepang, donde su Mercedes dejó de funcionar.

Hay muchos que han especulado con un posible favoritismo de Mercedes hacia Antonelli. Toto Wolff, jefe de la escudería, arremete de manera contundente contra los que apoyan esa opinión: "De verdad, tengo cero comprensión y respeto por las personas que se inventan estas cosas. En lugar de ver la Fórmula 1, deberían ver los Teletubbies o, no sé, algunos dibujos de Mickey Mouse"

"No tienen cerebro, quienes piensen eso. Quiero decir, es algo completamente absurdo. Ya nos pasó en el pasado con los aficionados de Lewis (Hamilton). ¡No sé qué está pasando! ¿Se creen que tengo un botón que pone 'avería de motor de George ahora'? ¿O que vamos a perjudicar a un piloto frente al otro cuando estamos luchando por el campeonato de constructores? Siempre hemos tenido la mentalidad de proporcionar el mismo material a todo el mundo", asegura Wolff.

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