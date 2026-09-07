La cara de Alcaraz era un poema: Carlos no sabía dónde meterse tras un desliz en directo

Después de clasificarse para cuartos de final del US Open, el número 3 del mundo no sabía a quién le tocaría enfrentarse.

Tras vencer a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 en menos de dos horas, Carlos Alcaraz se sentó en la mesa de 'ESPN' junto a Andy Roddick para analizar el duelo.

Además, el exnúmero 1 del mundo le preguntó al murciano por su próximo duelo en cuartos de final del torneo de Flushing Meadows.

Y fue justo en ese momento cuando Carlitos dejó un momento que ya es de lo más viral de la presente edición del Grand Slam neoyorquino.

Roddick le preguntó si vería el partido entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas… y Alcaraz pensaba que iba por el otro lado del cuadro.

"Dios, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", reaccionó entre risas el ganador de siete 'majors.

"No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", añadió a Alcaraz.

Finamente Shelton venció en tres mangas a Tsitsipas y se verá las caras con Carlos en cuartos de final antes de una semifinal que enfrentará al ganador contra Frances Tiafoe o Alex Michelsen.