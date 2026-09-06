Por si había dudas del estado de su muñeca: descomunal derecha de Alcaraz en el US Open a 160km/h

El murciano dejó un punto marca de la casa soltando toda la fuerza en un golpe de derecha. La pista central del US Open no puedo evitar mostrar asombro.

Carlitos Alcaraz arrasa allá por donde va en el US Open. El de El Palmar ha vuelto de su larga lesión en un estado de forma sensacional. No hay que olvidar que han sido cuatro meses alejado de las pistas intentando superar una delicada lesión de muñeca.

Era toda una incógnita cómo iba a regresar tras tanto tiempo y, de hecho, la puesta en escena en las primeras rondas del US Open han sido toda una sorpresa para los que esperaban su vuelta. Da la sensación de que Carlitos ha estado todo este tiempo compitiendo.

Fresco de piernas, de cabeza y mostrando un exhuberante nivel físico, como es costumbre en él. Prueba de ello es el increíble punto que ha dejado en el encuentro de octavos de final frente a Tommy Paul. Al final del segundo set, Alcaraz ha soltado toda su fuerza en un golpe de derecha cruzado descomunal.

Poco ha podido hacer Paul ante una bola que viajaba a más de 160km/h por la Arthur Ashe de Nueva York. Un punto que, además de ser una pequeña muestra del espectáculo que ha dado Carlos en pista, evidencia el buen estado de su muñeca derecha tras pasar por una lesión muy dura.

Carlitos se ha terminado imponiendo a Paul en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) en un encuentro muy serio del murciano. Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas serán sus rivales en cuartos. Alcaraz deja claras sus intenciones: revalidar el US Open tras unos meses muy duros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido