Alcaraz, desgranado por su última víctima: así ha evolucionado Carlos desde 2022

Tommy Paul ha explicado tras caer en octavos del US Open ante el murciano cuáles son las "grandes diferencias" que ve en su juego desde que irrumpiera en el circuito.

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open, donde se enfrentará a Ben Shelton, tras vencer a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4.

El murciano, que ya ganó las ediciones de 2022 y 2025 en la Gran Manzana, ya es el gran favorito para revalidar el 'major' a pesar de ser el torneo en el que regresaba a las pistas después de casi cinco meses de lesión.

En rueda de prensa, Paul explicó cuáles son las diferencias que ve en el juego del murciano con respecto al jugador que irrumpió en el circuito hace cuatro años.

"Al principio, cuando todavía estaba en las primeras etapas de su carrera, podías jugarle un revés cortado cruzado y él simplemente te respondía con otro revés. Ahora, si juegas un slice de revés cruzado, se desplaza y termina golpeando de derecha", arrancó.

Y ahí es donde ve "una de las grandes diferencias": "Una de las cosas de las que hablábamos antes del partido era intentar no utilizar demasiado el slice, porque prácticamente deja de ser efectivo si no consigues que vaya muy cortado y muy cruzado. Si no lo haces perfectamente, va a encontrar una derecha y te va a poner a correr".

Pero no es la única: "También creo que su resto y su segundo saque han mejorado muchísimo en los últimos dos años. Varía mucho más el segundo servicio y hace que sea mucho más difícil atacárselo. Sinceramente, ha mejorado prácticamente todos los aspectos de su juego".

En 2022, después de ganar el US Open, Juan Carlos Ferrero, su entonces entrenador, afirmó que Alcaraz estaba al 60% de su potencial, y cuatro años después uno de los rivales a los que más se ha enfrentado asegura que su nivel ha mejorado considerablemente. ¿En qué punto estará ahora?