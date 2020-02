Daniel Ricciardo fue una de las grandes sorpresas que dejó la temporada 2018 de Fórmula 1. No por el curso que estaba firmando con Red Bull, o no solo por eso, sino por su para muchos extraña decisión de dejar la marca de las bebidas energéticas, un proyecto ganador, para terminar en Renault. Una decisión que casi deja a Carlos Sainz sin sitio en el Mundial.

Y es que el australiano negoció, como por muchos es sabido, con McLaren para ocupar uno de sus volantes el pasado curso: "Sí, negociamos con ellos. Hablé con varios equipos, pero no tenía claro que mi situación allí fuese a mejorar..."

Lo que no vio allí sí lo percibió en Renault: "Tuvieron un 2018 muy fuerte y fue una gran atracción para mí. Vi su planificación, y su opción me motivó y me convenció más. Me arriesgué, pero ellos también hicieron un gran esfuerzo".

Todo esto se ha sabido gracias a la segunda temporada del documental 'Drive to Survive': "El Renault es un coche completamente diferente al Red Bull, y llevarlo al límite requiere algo más de tiempo".

Sainz dependía entonces del futuro de Alonso

Por poco casi se pudo haber quedado Carlos Sainz sin equipo. Porque todo lo que hizo Daniel Ricciardo tuvo en el madrileño a un actor secundario invitado por obligación. Porque el oceánico firmó con Renault estando él aún vestido de amarillo, y porque de haberse llevado a cabo su fichaje por McLaren a saber si habría seguido con los del rombo o si se habrían adelantado la llegada del también francés Esteban Ocon.

Es más, los movimientos que llevaron a Sainz a McLaren tuvieron que ver con Ricciardo y también con un Fernando Alonso que anunció su adiós después del confirmarse el fichaje de Daniel por Renault, con lo que el asiento en Woking no estaba claro para él hasta el 'hasta luego' del bicampeón asturiano.

Cerca estuvo Sainz de no tener hueco en la F1 2019 bien porque Ricciardo hubiera fichado por McLaren para formar con Lando Norris o bien porque Alonso no hubiera decidido dejar, puede que momentáneamente, la Fórmula 1, dejando por tanto un asiento en Woking tras tener Daniel el que él ocupaba en Renault.

Carlos, el mejor piloto de McLaren en años

Por suerte para todos, McLaren incluido, Carlos ha terminado por vestir el naranja firmando la mejor temporada para los británicos en años. Desde que cargasen motores Mercedes nunca estuvieron tan fuertes, y gracias a Sainz han vuelto a un podio que no lograban desde 2014, con Button y con Magnussen en el GP de Australia.

La temporada se presenta interesante para ellos. Y también vital, pues ha de ser la de confirmación como cuarto equipo después de varios cursos en los que peleaban por no quedar abajo en la clasificación. La confianza en Carlos Sainz y en Lando Norris es total en McLaren. Y la de Carlos en McLaren también, por más cantos de sirena que suenen desde Ferrari... pero el futuro es impredecible, al igual que el pasado es el que es y no se puede cambiar.

Te puede interesar

McLaren presenta el MCL35, el monoplaza de Carlos Sainz para esperado salto en 2020