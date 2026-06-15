Honda revela el motivo del inesperado abandono de Fernando Alonso: "Le hicimos parar"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha confirmado las sospechas del bicampeón del mundo alrededor del origen de su desafortunada retirada en casa y confirma que fue obligado a parar.

Fernando Alonso no pudo acabar el GP de Barcelona-Catalunya ante su público. Justo cuando el bicampeón de la Fórmula 1 iba a pasar por la curva que lleva su nombre ('AlonsoLand'), el AMR26 le dejó tirado y se vio obligado a abandonar.

En un principio, el asturiano sospechaba que se debía a un problema de la batería, y horas después, desde Honda han confirmado su teoría como el origen del abandono. "Durante el Gran Premio, detectamos datos anómalos de comportamiento en los datos de la batería del coche #14 y le hicimos parar", asegura Shintaro Orihara, jefe de pista de los nipones, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

La respuesta de los socios motoristas de Aston Martin ha dejado en evidencia al trabajo en fábrica debido a que horas antes del inicio de la carrera, se había reemplazado la batería. Por su parte, Lance Stroll, que tampoco pudo acabar el GP, también manifestó su queja ante las dificultades que tuvo para pilotar.

"No podía engranar tercera y cuarta marcha durante varias vueltas. Debemos investigarlo", añadió el piloto canadiense, que continúa sin puntuar esta temporada. A su vez, Orihara ha lamentado la retirada de Alonso en casa: "Estamos investigando lo que ocurrió con la batería; es particularmente desafortunado que le pasase a Fernando en la carrera de casa".

De esta forma, tanto Aston Martin como Honda deben continuar trabajando para solucionar los continuos problemas que surgen en cada carrera. Pese a ello, Fernando no termina de ver la luz al final del túnel.

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