Parecía que no iba a ser este el mejor lugar para Aston Martin. Parecía que, viendo cómo es la pista de Las Vegas, habría que esperar a Abu Dhabi para ver la mejor versión del AMR23. Pero no, no es así. No ha sido así. No está siendo así. Porque sí, porque parece que sí. Porque tremenda sorpresa la que han dado los de Fernando Alonso entre los casinos de Nevada.

Porque el asturiano ha sido el tercero más rápido de los Libres 2. Porque las sensaciones son muy positivas. Porque bastaba ver su cámara 'on board' para darse cuenta de que Aston Martin ha dado con la tecla en Las Vegas.

Iba bien. Fácil. Sobre raíles. Sin demasiada corrección y moviéndose ágil por las curvas, escasas curvas, de Las Vegas. Los cronos salían. Y son, desde ya, uno de los rivales a batir en pista.

Los mejores en los sectores 1 y 3

Vamos a los datos. Fríos, pero sinceros y honestos. El AMR23, el Aston Martin, ha sido el más rápido en los sectores 1 y 3. En los sectores donde, cosas de la vida, están las rectas más largas del trazado. Sí, corre. Corre bastante.

En total, en el primer sector el Aston Martin marcó un crono de 27.117. En el tercero, de 36.473. En los dos, eso sí, por los pelos mejor que el Ferrari y que, ojo, el Alfa Romeo.

La 'Scuderia', por su parte, es la más veloz en el segundo sector, donde se localizan la mayor parte de las curvas y la zona más lenta de la pista. Ahí, el AMR23 es un colador de tiempo y pierde unas 7 décimas con el Ferrari.

El segundo mejor

En el cómputo del trazado, el Aston Martin se sitúa como el segundo coche más rápido tras el Ferrari, a menos de 4 décimas del coche de Charles Leclerc y de Carlos Sainz.

Así pues, veremos cómo va evolucionando la configuración el equipo Aston Martin. De momento, su apuesta por las rectas está dando resultado... pero en la zona más revirada pierden demasiadas décimas. ¿Podrán equilibrar el monoplaza para ser candidatos a lo máximo en Las Vegas? Hagan sus apuestas.