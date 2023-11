A punto de suceder algo muy, muy malo en los Libres 1 de Las Vegas. Unos que apenas tuvieron un cuarto de hora de duración y que terminaron de forma brusca cuando Carlos Sainz vio cómo su Ferrari acababa destrozado por una tapa de alcantarilla. Una que no estaba fijada al asfalto y que pudo ocasionar una auténtica desgracia.

Porque, según parece, tal fue el daño provocado por este elemento que incluso se podía ver el suelo si se enfocaba desde arriba al asiento de Sainz. Porque, aparte de Carlos, también Esteban Ocon tuvo que cambiar todo el chasis del Alpine por esa tapa de alcantarilla. Porque el caos fue, simplemente, total.

Y es que la sesión terminó suspendida, con unos Libres 2 que se retrasaron varias horas y que se celebraron sin público. Sin un público que fue desalojado por motivos logísticos y que para poder ver el GP de Las Vegas pagaron cientos de dólares.

Además, Sainz tuvo que cambiar motor y batería con lo que se va a llevar sanción, a pesar de que poca culpa tienen tanto él como Ferrari, para una carrera marcada por el esperpento.

Salvo para Toto Wolff. El jefe de Mercedes ha restado peso a lo que se ha visto en la pista de Las Vegas, o a lo que no han visto los que han pagado para estar ahí, e incluso se ha cabreado ante las críticas que hay para esta prueba.

"Esto no es ni un ojo morado"

"¿Cómo puedes tan siquiera atreverte a hablar mal de un acontecimiento que establece las nuevas normas para todo? Por una maldita tapa que se ha soltado... algo que ya ha pasado antes. Estas personas han hecho el deporte más grande de lo que era", dice.

E insiste: "Esto no es un ojo morado. Esto no es nada. Liberty Media ha hecho un trabajo impresionante y no debemos quejarnos porque se suelte una tapa de alcantarilla".

"Y nadie ve esto en horario europeo... Sí, el coche se ha roto y es una pena. Y para Sainz pudo haber sido peligroso. Ahora entre la FIA y quienes estén en pista habrán de analizar todo para que no vuelva a ocurrir", cuenta.

Próxima parada: Libres 3 y clasificación

A saber cómo sigue todo conforme pasen las sesiones y los días en Las Vegas, pero a saber cuándo, si es que ha habido alguna vez antes, se ha disputado una sesión de Libres 2 a las 04:00 como ha sucedido en este nuevo Gran Premio. Todo, además, sin el público que ha pagado para ver el espectáculo... algo que para Wolff parece no suponer problema alguno.