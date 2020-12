La posición de Valtteri Bottas en Mercedes ha quedado muy dañada tras el GP de Sakhir. A pesar de que los alemanes llaman a la calma, la actuación de George Russell ante él ha hecho que ya haya quien piense que el volante del finlandés está en duda para 2021.

Por ejemplo, un mítico ex de la F1 como Nick Heidfeld: "No me sorprendería que perdiera su asiento tras un fin de semana como el de Sakhir".

"El valor de mercado de Bottas ahora está en caída libre", dijo Nick Heidfeld en palabras a 'Sky Alemania' que recoge 'Autoweek'.

No es ni mucho menos el único que piensa así. Y es que hasta los compatriotas de Bottas ven a Russel en un escalón superior. Es el caso de, por ejemplo, el expiloto Jyrki Järvilehto.

"George Russel es la elección de futuro de Mercedes. Las acciones de Valtteri se han derrumbado", afirmó.

Y es que el finlandés tiene claro que Russel "era el mejor" en Sakhir. "Mal comienzo, y después no peleó contra Russell. Eso no se puede justificar".

J.J. Letho es de la misma cuerda: "Russell debería pilotar en un equipo superior. Ha estado grandes actuaciones con el Williams durante dos temporadas".

De hecho, de no haber sido por la pifia de Mercedes en Sakhir, el joven piloto habría logrado su primer triunfo en F1 en su debut con el equipo alemán en carrera.

Sin embargo no pudo ser, y aún con el error de Mercedes y un pinchazo lento que sufrió en las últimas vueltas, adelantó hasta en dos ocasiones a Bottas y de haber habido tres giros más lo habría hecho de nuevo.