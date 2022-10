Fernando Alonso comenzó séptimo el GP de Japón y terminó séptimo el GP de Japón. El asturiano, piloto de Alpine hasta que termine la presente temporada, volvió a dejar un 'recadito' a su equipo por la estrategia de una pista de Suzuka en la que reinó el caos más absoluto desde el comienzo hasta el final.

El bicampeón con Renault en 2005 y en 2006 quiso recordar la errática estrategia de un equipo que, según afirma, no atendió a sus demandas de parar antes de que lo hicieran.

No era sencillo, pues tan solo Vettel y Latifi, últimos, se atrevieron a cambiar de lluvia extrema a intermedios en un momento en el que el color azul era el predominante.

Pero todos se dieron cuenta de que era la goma correcta, y tras un par de vueltas pararon en masa para cambiar neumáticos.

"Paramos los últimos... y perdimos posiciones"

"Paramos los últimos para poner intermedios y perdimos varios puestos", cuenta un Alonso que, por ir tras Esteban Ocon, hizo su 'pit stop' una vuelta después de su compañero al priorizar Alpine al piloto que iba por delante en la clasificación.

¿Podría haber parado en la misma vuelta? Podría, sí. Mercedes lo hizo con Hamilton y Russell, pero George estuvo varios segundos parado en el 'pit lane' al tener que esperar al cambio de neumáticos de Lewis.

"La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada, y luego paramos muy tarde, a seis vueltas de terminar", dice Fernando.

Fue para volver a poner intermedios de nuevo, y Alonso volvió a dejar un recadito a Alpine por pararle tan tarde.

"Mi micrófono debía estar desconectado..."

"Pedí las dos veces que me pararan antes... pero no sé, mi micrófono debía estar desconectado", afirmó Alonso en declaraciones que recoge la web de 'As'.

Para Fernando, esa parada debió llegar antes: "Teníamos que haberlo hecho a diez o doce vueltas para el final, pero no sé qué estaban haciendo".