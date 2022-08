Ferrari cuenta con dos pilotos, Charles Leclerc y Carlos Sainz, en los que confía plenamente. Ambos tienen contrato en vigor y no parece que vayan a dejar el equipo a no ser que se den unos resultados inesperados. Algo que no está ocurriendo en estos momentos.

Porque Ferrari tiene un coche rápido y sus dos pilotos están casi a la par. Hay solo 22 puntos de diferencia entre el monegasco y el español una vez pasado el ecuador de la temporada de Fórmula 1.

Y en medio de esa tranquilidad con la que cuenta Ferrari ha aparecido un invitado inesperado: Mick Schumacher. El joven alemán, en Haas, ha afirmado que está preparado para subirse al Ferrari ya mismo.

"Sí, sí y sí. Estoy preparado. Aunque nuestros coches no sean iguales. He crecido con Ferrari desde 2019 y conozco los procedimientos. Estaría encantado de demostrar de lo que soy capaz", ha dicho el hijo de Michael Schumacher.

Mick viene lanzado después de sumar su primeros puntos en Fórmula 1 con su Haas en esta temporada 2022: "Eres tan bueno como tu última carrera. No podemos echar un paso hacia atrás. El objetivo es mejorar y ser más rápidos".

Pero a pesar de ello está siendo superado por su compañero de equipo, Kevin Magnussen. El danés suma 22 puntos, 10 por encima de Schumacher. Una diferencia muy grande para un coche con tantas dificultades para sumar puntos puntos cada fin de semana.

"A veces rindo mejor bajo presión. Es algo positivo, porque si luchas por el campeonato, tienes mucha", dice el joven piloto alemán.

¿Qué hará Ferrari con Mick Schumacher? No parece que la escudería italiana tenga intenciones de cambiar a sus pilotos a corto plazo. Por lo tanto, si Mick sigue mejorando podría desvincularse de la 'Scuderia' en busca de un proyecto que le dé un coche superior a Haas.

En los últimos días su nombre se ha vinculado con Alpine, que cuenta con el asiento libre dejado por Fernando Alonso y Oscar Piastri. Pero no es el único candidato. Daniel Ricciardo y Pierre Gasly también suenan con fuerza.