Fin al culebrón en Haas: tal y como se venía elucubrando en las últimas semanas, la escudería estadounidense no ha renovado el contrato de Mick Schumacher, que se queda en la cuerda floja de Fórmula 1 a falta de lo que ocurra en Williams.

El legendario equipo es el único en el que queda un asiento libre tras el adiós confirmado de Nicholas Latifi, pero todo apunta a que el 'rookie' Logan Sargeant le cogerá el testigo si logra la superlicencia, por lo que todavía le queda una última carta al hijo de Michael Schumacher.

El veterano Nico Hülkenberg, tras tres años como piloto reserva después de abandonar Renault en 2019, acompañará a Kevin Magnussen, con quien ya tuvo un fuerte roce en el pasado.

Tras solo conseguir 12 puntos en la presente campaña y ser doblado por su compañero, Mick dirá 'hasta luego' a la Fórmula 1 después de una decisión que le "decepciona".

"Esta va a ser mi última carrera con Haas F1 Team. No quiero esconder el hecho de que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar de mi contrato", ha escrito el alemán en redes sociales.

"Sin embargo, me gustaría dar las gracias tanto a Haas como a Ferrari por darme esta oportunidad. Estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente. Y sobre todo cuando las cosas se vuelven difíciles, me he dado cuenta de cúanto amo este deporte", ha añadido.

"Fue irregular a veces, pero mejoré continuamente. Aprendí mucho y ahora sé seguro que merezco un lugar en Fórmula 1. El asunto no está ni mucho menos cerrado para mí. Los reveses sólo te hacen más fuerte. Mi fuego arde por la Fórmula 1 y lucharé duro para volver a la parrilla de salida", ha zanjado.

Guenther Steiner, jefe de Haas, ha querido dedicarle unas palabras de agradecimiento: "Me gustaría dar las gracias a Mick Schumacher por su aportación al equipo el último par de años. El éxito de Mick en las categorías júnior es de sobra conocido y ha seguido creciendo y desarrollándose como piloto en su tiempo en Haas".

"Aunque optamos por separar nuestros caminos, todo el equipo le transmite sus buenos deseos a Mick para el futuro", añade.

Por su parte, Hülkenberg ya está "emocionado" por volver al ruedo: "Muy contento de tener un asiento a tiempo completo con Haas para 2023. Siento que nunca me fui de la Fórmula 1 y estoy emocionado por tener la oportunidad de volver a hacer lo que más me gusta en la vida. ¡Gracias a Gene y a Guenther por su confianza!".

"Hemos trabajado para poder competir contra todos los demás equipos en mitad de parrilla y tengo ganas de volver a esa batalla de nuevo", ha señalado el veterano piloto, que buscará lograr la consistencia y regularidad que le ha faltado a Mick.