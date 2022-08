Mick Schumacher afronta su segunda temporada en la Fórmula 1. Mientras que en su debut en el 'Gran Circo' no pudo demostrar nada ya que el Haas era con mucha diferencia el peor coche de la parrilla, este año las cosas han cambiado y la escudería estadounidense ha tenido buenos resultados en algunas carreras. Sin embargo, han sido varias las críticas que le han caído a Mick Schumacher, que no las ve justas.

El alemán tuvo un importante accidente en Mónaco, partiendo el coche en dos. En Miami tuvo un accidente con Sebastian Vettel y en Arabia Saudí también tuvo un accidente con el que destrozó el coche, pudiendo ni siquiera competir en aquella carrera. En Canadá le falló el motor, aunque logró sus primeros puntos en Fórmula 1 en dos carreras seguidas, en Silverstone y Austria.

Esta irregularidad han hecho que el alemán sea objeto de críticas, algo con lo que el piloto de Haas no está contento. "En cierto modo, la gente está centrada en crear titulares. Entiendo que la gente necesita ganar dinero y necesita hacer algunas cosas. Pero por otro lado, también, agradecería que, ya sabes, tuvieran más paciencia, para estudiar realmente los hechos", explica a 'Motorsport.com'.

"Sé lo que soy capaz de hacer, sé lo que valgo, así que me centro en eso. Sólo intento hacerlo lo mejor que puedo y, normalmente, eso debería ser suficiente para rendir bien, porque ha sido así en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3", explica.

"En cada uno de los campeonatos en los que he competido en categorías inferiores, he podido ser segundo o primero. Así que no veo ninguna razón por la que no debería ser capaz de hacer eso mismo en la Fórmula 1", comenta.

Sus primeros puntos en la Fórmula 1

Tal y como explica el joven, tuvo un punto de inflexión tras el accidente de Mónaco: "Creo que tenía que reflexionar sobre todo lo que había pasado, pero también sobre por qué estoy aquí en la Fórmula 1. Sabía que tenía que hacer algo para mejorar mi rendimiento. Eso me ayudó a volver a una especie de pensamiento positivo. Gracias a ello, entonces también conseguí hacer un buen trabajo".

Fue así como Schumacher logró quedar octavo en Silverstone y sexto en Austria, logrando así sus primeros puntos en la Fórmula 1. Actualmente y tras el parón veraniego, el de Haas es 15º en el Mundial con 12 puntos. Por su parte, Haas es séptima en el Mundial de Constructores, con 34 puntos.

Giovinazzi, en los libres 1 en Italia y EE.UU

En la mañana de este lunes Haas hacía oficial que Antonio Giovinazzi pilotará el monoplaza en los libres 1 en Italia y Estados Unidos. En una sesión sustituirá a Kevin Magnussen y en otra a Mick Schumacher.

En cuanto a lo que resta de temporada, Mick explica el desarrollo del Haas: "Siento que estamos un poco más perdidos que al principio del año en cuanto a la configuración del monoplaza. Tuvimos que hacer una especie de reinicio y luego volver a empezar desde cero".