Acosta ya piensa en Ducati: "Esta victoria es lo que necesitaba para estar motivado"

El ganador en el Gran Premio de Austria por fin ha conseguido su primera victoria en MotoGP: "Seguramente sea el desafío que necesitaba en mi carrera para estar motivado".

Pedro Acosta ya sabe que cuando se marche de KTM tendrá al menos una victoria en MotoGP. Por fin ha conseguido el ansiado objetivo y eso "le motiva" para la próxima aventura en Ducati al lado de Marc Márquez.

En Austria, en casa de su equipo, logró por fin la primera. Y después la emoción le atrapó. Reconoció que lo necesitaba, que lo ansiaba. El sábado se fue al suelo cuando estaba a un paso de ganar en la carrera al sprint.

"Seguramente sea el desafío que necesitaba en mi carrera para estar motivado. Llegué a KTM siendo un niño, me fue muy bien, luego muy mal y ahora me está yendo bastante bien", dice el piloto murciano, el líder de la marca austriaca.

Por fin se ha quitado esa espinita que tanto le dolía: "Sobre todo, tengo que quitarme los 'y si...' de mi cabeza. El problema que he tenido durante estos tres años es que tengo muchos 'y si...'. Si hubiera ido a una Ducati el primer día y lo hubiera hecho mal, no habría ningún 'y si...': lo estás haciendo mal, chaval, y punto. Y, si lo hubiera hecho bien, pues bien, pero no habría 'y si...'. Ahora hay muchos 'y si...' que quiero quitarme de la cabeza".

Ha sido un proceso de mucho trabajo hasta llegar a esta primera victoria. Porque Acosta no es el mismo que el que llegó a la categoría reina como campeón de Moto2.

"Aquel Pedro que no se daba cuenta de que muchas cosas tenían un límite y no se podía hacer más, el Pedro que se caía por querer más, parece que ya no está", apunta un Acosta renacido. Esa ansiada victoria le ha liberado.

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