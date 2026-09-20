Márquez señala qué falló en la Ducati durante el GP de Austria: "Me ha venido la leva hasta el puño"

El ilerdense cometió un error que le hizo perder mucho tiempo en la carrera pero terminó explicando que se trató de un fallo de la Ducati.

Marc Márquez ha tenido un Gran Premio de Austria algo complicado. El ilerdense se ha encontrado en la carrera larga con menos ritmo que sus rivales directos y se ha visto relegado a una pelea que no era por la victoria.

A diferencia de la 'sprint', Marc tuvo que conformarse con sacar una cantidad decente de puntos y asumir que no tenía ni la velocidad de las Aprilia ni la de Pedro Acosta. El de Cervera, que ya tuvo problemas con la Ducati el sábado, ha señalado qué ha fallado durante la carrera del domingo.

En el ecuador de la carrera, Marc se ha ido largo perdiendo dos posiciones a manos de Brad Binder y Ferrmín Aldeguer. Todo ha parecido un error suyo pero luego ha confirmado que se trataba de un fallo de la Ducati: "Están analizando el por qué. Lo que está claro que mi sensación era que de una frenada a la otra, de una vuelta a la otra, cambiaba completamente el recorrido de la leva".

"Y, por ejemplo, lo que me ha pasado en la curva uno, que he ido a frenar y no había freno. Me ha venido la leva hasta el puño, hasta los dedos, más que el puño, y por eso me he ido tan largo. Pero bueno, lo más importante es que hemos salvado el domingo con un quinto", ha asegurado Marc en 'Dazn'.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha reconocido que deben mejorar de cara a poder darle a Marc una moto más competitiva. La autocrítica del directivo viene tras un gran premio en el que Márquez ha sufrido por el bajo rendimiento de la moto.

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