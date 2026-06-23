El jefe de Williams responde a los rumores de salida de Carlos Sainz: "Está comprometido al 100%"

James Vowles pone la mano en el fuego por la continuidad del piloto español debido al tiempo y esfuerzo invertido. Además, se ha comprometido a "volver a luchar por podios".

Carlos Sainz es uno de los pilotos cuyo futuro en la Fórmula 1 aún no está confirmado. El piloto español se encuentra en su último año de contrato con Williams, y los rumores lo sitúan en equipos como Mercedes o Red Bull para 2027, debido a los problemas que afronta la escudería británica.

Para que Sainz recalase en dichos equipos, antes tendrían que salir pilotos como Max Verstappen o George Russell, dos movimientos que podrían materializarse dependiendo de cómo acaben en el Mundial. A pesar de ello, James Vowles, jefe de Williams, cree que tanto Carlos como Alex Albon permanecerán en Grove.

"Lo mejor de Carlos y Alex es que comparten mis mismos valores: honestidad y transparencia. Si estuvieran considerando cualquier otra opción, vendrían a hablar conmigo", asegura Vowles sobre sus pilotos, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Los rumores acerca de la salida de ambos pilotos no han sido bien recibidos por el directivo británico, aunque se muestra confiado en la permanencia de ambos. "Conmigo lo que ves es lo que hay. Les contaré las malas noticias, pero también las buenas. Serían tontos si mañana se abre un asiento en Mercedes y no evaluaran sus opciones, pero hoy están comprometidos al 100% con Williams", añade.

Por último, Vowles se ha mostrado despreocupado por el futuro de los pilotos en el equipo, debido al tiempo que "han invertido". "Es su equipo, y eso es algo que no pueden encontrar en ningún otro lugar de la parrilla. No estoy preocupado. Mi trabajo es demostrarles cómo vamos a corregir esto rápidamente y proporcionarles un entorno en el que puedan volver a luchar por podios", sentencia el jefe de Williams.

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