En la rueda de prensa de los jefes de equipo antes del Gran Premio de Japón, a Toto Wolff, que en un principio no iba a estar presente en Suzuka, le han preguntado nuevamente por el sustituto de Lewis Hamilton, que en 2025 hará las maletas rumbo a Ferrari.

Si hace unos días Sebastian Vettel desveló los detalles de los mensajes que estaba manteniendo con el jefe de Mercedes, al austriaco le han preguntado por la posibilidad de que el tetracampeón retorne a la Fórmula 1.

"Sebastian es alguien a quien nunca se puede descartar. Creo que su récord en pista es fenomenal y a veces, tomarte un descanso está bien para reevaluar lo que es importante para ti y refinar tu motivación", ha explicado.

Eso sí, lo que tienen claro desde Brackley es que la decisión se dilatará hasta verano: "Como he dicho antes, no hemos tomado la decisión todavía y no es algo que planeamos hacer en las próximas semanas".

"Sé que el mercado de pilotos es muy dinámico. Algunos pilotos realmente buenos pueden firmar por otros equipos. Queremos seguir y tener estas negociaciones, para mantener las opciones abiertas", ha añadido.

Wolff ha reconocido que están hablando tanto con pilotos "jóvenes" como con los "muy experimentados" entre los que se encuadran Vettel y Fernando Alonso.

Eso sí, a diferencia de lo que ocurría en Alpine con el asturiano, Toto ha dejado claro que los segundos no son "viejos".

"En estos momentos, es demasiado pronto para comprometernos con un piloto, ya sea alguien muy joven o muy experimentado, no quiero decir viejo. En los próximos meses nos haremos una mejor idea", ha zanjado.

¿Andrea Kimi Antonelli?, ¿Carlos Sainz?, ¿Fernando Alonso?, ¿Sebastian Vettel? Estos parecen ser los cuatro candidatos principales al asiento de Hamilton, y desde Mercedes no quieren descartar a nadie hasta ver cómo evolucona su rendimiento en las próximas carreras. Sin embargo, de los citados pilotos, el único que tiene prisa por anunciar su decisión es el todavía piloto de Ferrari.