Sebastian Vettel puede hacer un 'Fernando Alonso'. El alemán, que ha vuelto a probar esa sensación de velocidad en un coche gracias a Porsche en Aragón, ha hablado con 'RTL' y ha confirmado que tiene planes pendientes con la F1... y que ya ha mantenido al respecto conversaciones con Toto Wolff, jefe de Mercedes.

"Tengo todavía planes... y espero que dentro de la Fórmula 1. Es una de las razones por las que hablé con Toto, desde luego", admite.

Eso sí, luego niega aquello en lo que la gran mayoría puede pensar: "Hablamos de la situación en Mercedes, pero no específicamente de ocupar ese asiento".

"No puedo descartarlo"

"Echo de menos ciertas cosas. Otras que no, y ya dije que no sabía si llegaría el día en que diría que quiero volver", afirma Vettel.

A día de hoy sigue sin decir 'no': "Quién sabe qué nos va a deparar el futuro, a día de hoy no ha llegado ese momento... pero no puedo descartarlo".

"Es algo que se te mete en la cabeza y en lo que piensas. Luego ves que son 24 carreras y sé por mi época que hay mucho en juego", comenta.

El tetracampeón del mundo prosigue: "Hay que planificar todo, porque sé que es mucho más que esas 24 carreras".

Vettel se despidió en 2022

Sebastian Vettel puso punto y final, o no, a su etapa en la F1 en 2022, cuando acabó su segundo año en Aston Martin. Desde entonces, la opción de su regreso ha estado más que presente... y más todavía desde que se conoce que en Mercedes hay plaza libre y que Audi va a formar parte del Mundial en 2026.