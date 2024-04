El Gran Premio de Australia fue uno de los más importantes para Carlos Sainz, y no solo por la victoria, sino por los factores que el madrileño enfrentaba. En una temporada decisiva, Sainz ha comenzado de manera inmejorable, sumando un tercer puesto y una victoria en las dos carreras que ha disputado este año.

Ahora Sainz se enfrenta al Gran Premio de Japón, más recuperado de su operación de apendicitis y con optimismo, aunque como ha contado, los resultados no le ciegan: "Es importante pasar página rápidamente, tanto en lo bueno como en lo malo".

"Obviamente, cuando vienes de un buen resultado es más difícil porque te gusta disfrutar de ese momento. Creo que va a ser un circuito complicado para nosotros en comparación con Red Bull, el año pasado ya lo fue, estábamos a ocho décimas hace sólo cinco meses", ha declarado Sainz en la rueda de prensa de la FIA.

Pese al gran rendimiento de Carlos, el piloto se encuentra aún sin equipo para el año que viene, aunque estar consiguiendo resultados tan buenos, está levantando el interés de muchas escuderías: "Estoy hablando con unos cuantos equipos. Es lo que debes hacer cuando no tienes un contrato para el año siguiente todavía".

"Estamos hablando, básicamente, con todo el mundo, pero tendremos que entrar más en detalle y ver qué opciones son más realistas y las mejores para mí y mi futuro. Ahora mismo, no tengo nada que contar, pero lo que sí puedo decir es que es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto", ha explicado.

El español se siente con confianza de poder luchar contra cualquier piloto y tener a un compañero muy rápido no le preocupa: "No tengo miedo, no tengo problema en correr al lado de nadie. Ya he tenido muchos compañeros en la Fórmula 1, también a Max Verstappen, Leclerc o Norris...".

En la carrera de Suzuka, el piloto español de Ferrari buscará repetir otro gran resultado como el de Australia o Bahréin. El objetivo es claro: reafirmar que es uno de los pilotos más rápidos y experimentados de la parrilla.